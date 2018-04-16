В ГПУ обнаружили нарушения на пленках Холодницкого

Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 16 апреля, глава ГПУ Юрий Луценко.

Он добавил, что несмотря на это, были обнаружены другие дисциплинарные нарушения порядка.

Данные исследовали руководитель НАБУ Артем Сытник и глава Генпрокуратуры. Вдвоем в разное вренмя ониподвели итог, что в них конкретно усматриваются дисциплинарные нарушения.

Луценко подчеркнул, что не видит причин для уголовного преследования, поскольку выяснено, что факт коррупции напрочь отсутствует, а дело Холодницкого находится в руках членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по мнению посла США, председатели Генеральной Прокуратуры Украины, Национального антикоррупционного бюро Украиныи, Специализованной антикорупционной прокуратуры Юрий Луценко, Артем Сытник и Назар Холодницкий должны проводить работы совместно.