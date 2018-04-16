В Днепре корью заболели более 30 студентов - ВИДЕО

По состоянию на утро понедельника, 16 апреля, только в одном из местных вузов заболели более тридцати человек. Как сказано в сообщении аграрно-экономического университета Днепра, первая массовая вспышка болезни была зафиксирована именно среди студентов из вуза и на сегодняшний день там уже 31 инфицированный.

В основном вспышки заболевания регистрируют в местах большого скопления людей: в двух больницах города заразились почти 40 днепрян.

Чуть ли не быстрее всего корь распространяется среди студенчества: первую массовую

Также корь зафиксирована и в других вузах Днепра. Подавляющее количество заболевших студентов проживают в общежитиях, - отметили в перс-службе университета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе во Львове от кори умер трехлетний ребенок. Он не был вакцинирован. Всего за текущий год от кори в Украине умерло уже восемь человек: шесть детей и двое взрослых.