В Барселоне еще одна акция против задержания лидеров Каталонии

Об этом сообщает El Pais.

Ассоциация Omnium Cultural, Национальное собрание Каталонии (АНК), масштабные профсоюзы Испании СCOO и UGT (Comisiones Obreras и Uniуn General de Trabajadores) объединились, чтобы организовать эту акцию. Среди арестованных есть руководители этих компаний.

Как заявил спикер парламента Каталонии Рожер Торренте, собравшаяся толпа демонстрирует цельное общество, направленное на безопасность коллективных и личных прав перед теми, кто угрожает их независимости и свободе.

Члены акции прошагали по центральной улице с знменами Каталонии, единогласно крича "Свободу политзаключенным" и "Пучдемон - президент!".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Барселоне сторонники марша за независимость области требуют правительство прекратить репрессии и преследование каталонских политиков.