Украинская авиакомпания откроет новый международный рейс

Соответствующие решение принято по итогам заседания комиссии. Его должен утвердить глава Госавиаслужбы.

Известно, что Yanair - украинская авиакомпания, зарегистрированная в 2012 году в Житомире. Компания базируется в международном аэропорту Киев (Жуляны).

Yanair выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. Флот авиакомпании насчитывает Airbus 321, три самолета Airbus 320, два турбовинтовых Saab 340 и два Boeing 737.

Отмечается, что украинский перевозчик, сможет выполнять до семи рейсов в неделю, то есть может выйти на частоту один рейс в день.

Срок действия права на эксплуатацию данной воздушной линии определен с первого мая 2018 года, на неограниченный период.

Кроме того, компания анонсировала начало полетов между Харьковом и Батуми с 4 июня.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", иорданская авиакомпания Jordan Aviation планирует выполнять рейсы из столицы Иордании Аммана в Киев. Отмечается, что в первые этапы полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам, а с 30 мая — два раза в неделю, по средам и воскресеньям.