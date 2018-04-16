22:32 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отстранил от должности гендиректора "Укрвакцины"

Шевченковский районный суд города Киеве отстранил на два месяца обвиняемого в растрате 1,5 миллионов гривен генерального директора госпредприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко от должности.

Суд отстранил от должности гендиректора

Суд отправил его под домашний арест на ночное время. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, такое решение суд принял на заседании в пятницу 13 апреля.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры. Кроме того, суд обязал сдать загранпаспорт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Киева сообщила о подозрении генеральному директору госпредприятия "Укрвакцина".

Андрея Макаренко заподозрили в растрате 1,5 миллионов гривен. Эти деньги чиновник перечислил на счета двух предприятий за работы, которые не были выполнены.


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