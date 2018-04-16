Суд отстранил от должности гендиректора "Укрвакцины"

Суд отправил его под домашний арест на ночное время. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, такое решение суд принял на заседании в пятницу 13 апреля.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры. Кроме того, суд обязал сдать загранпаспорт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Киева сообщила о подозрении генеральному директору госпредприятия "Укрвакцина".

Андрея Макаренко заподозрили в растрате 1,5 миллионов гривен. Эти деньги чиновник перечислил на счета двух предприятий за работы, которые не были выполнены.