Стало известно, как отреагировали в сети на отключение VPN в браузере Opera

Как сообщается на сайте компании, сервис прекратит свою работу 30 апреля.

В настоящее время причины такого решения не называются. Однако все же известно, что приложение Opera VPN для iOS и Android прекратит свое существование 30 апреля 2018 года. При этом, в замен компания предлагает платные услуги аналогичного сервиса.

Только скачал, хороший был VPN, удобный. Жаль", - подчеркнул пользователь " time to depress".

"Валить надо тех, кто блокировки такие вводит", - сказал пользователь "Эдгар Заступкин".

"Нынешнее поколение скоро на кухне анекдот рассказать не сможет, а тут блокировки какие-то", - уточнил пользователь "Kowka Blar".

Кстати, платный пакет SurfEasy Ultra VPN будет предлагаться со скидкой всем пользователям и бесплатно для пользователей платного пакета Opera Gold. Для перехода на новый сервис достаточно будет обновить браузер и приложение Opera VPN до полной версии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российское руководство решило начать бороться с VPN-программами, которые позволяют обходить блокировку запрещенных в стране интернет-мессенджеров.