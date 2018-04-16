02:00 16.04.2018 | Общество | Новости
100191389:labazovych

Стало известно, как отреагировали в сети на отключение VPN в браузере Opera

Со вчерашнего дня, 15 апреля, в браузере Opera будет отключена функция VPN, которая позволяет обойти блокировки. По этому поводу в сети активные пользователи очень негодуют и деляться своими комментариями в соцсетях.

Стало известно, как отреагировали в сети на отключение VPN в браузере Opera

Как сообщается на сайте компании, сервис прекратит свою работу 30 апреля.

В настоящее время причины такого решения не называются. Однако все же известно, что приложение Opera VPN для iOS и Android прекратит свое существование 30 апреля 2018 года. При этом, в замен компания предлагает платные услуги аналогичного сервиса.

Только скачал, хороший был VPN, удобный. Жаль", - подчеркнул пользователь " time to depress".

"Валить надо тех, кто блокировки такие вводит", - сказал пользователь "Эдгар Заступкин".

"Нынешнее поколение скоро на кухне анекдот рассказать не сможет, а тут блокировки какие-то", - уточнил пользователь "Kowka Blar".

Кстати, платный пакет SurfEasy Ultra VPN будет предлагаться со скидкой всем пользователям и бесплатно для пользователей платного пакета Opera Gold. Для перехода на новый сервис достаточно будет обновить браузер и приложение Opera VPN до полной версии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российское руководство решило начать бороться с  VPN-программами, которые позволяют обходить блокировку запрещенных в стране интернет-мессенджеров. 


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