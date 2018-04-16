14:54 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191460:test

Спасатели предупреждают о пожарной опасности

В период с 16 по 20 апреля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях в Украине будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели предупреждают о пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба Укргидромецентра.

В ведомстве информируют, что также, в частности,16-17 апреля в восточных, южных (кроме Николаевской), Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях высокий спасатели будут наблюдать уровень пожарной опасности четвертого класса, а местами зафиксирован прогноз на поднятие его до пятого класса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Черкащине в жилом доме многодетной семьи произошел пожар, когда родителей не было дома, в результате происшествия есть погибшие.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине падает количество безработных Импорт мяса в Украину рекордно вырос за последние пять лет На Кировоградщине должник по алиментам угрожал госслужащим Порошенко внес изменения в УК по защите детей от сексуальной эксплуатации
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив