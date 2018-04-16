Спасатели предупреждают о пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба Укргидромецентра.

В ведомстве информируют, что также, в частности,16-17 апреля в восточных, южных (кроме Николаевской), Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях высокий спасатели будут наблюдать уровень пожарной опасности четвертого класса, а местами зафиксирован прогноз на поднятие его до пятого класса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Черкащине в жилом доме многодетной семьи произошел пожар, когда родителей не было дома, в результате происшествия есть погибшие.