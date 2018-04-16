Синоптики предупредили о продолжении весеннего половодья на реках Украины

В связи с чем Укргидрометцентр предупредил разливе вод на реках страны. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков, на реках страны с суточной интенсивностью повышения уровня воды наблюдается на 4-8 сантиметров в Черниговской области на Верхнем Днепре с последующим затоплением поймы;

на 2-10 сантиметра на реке Псле возле города Сумы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с медленным последующим затоплением заводей в Сумской и Полтавской областей;

на 5-15 сантиметра на Десне, с последующим затоплением заводей и подтоплением территорий и объектов, расположенных на пойме в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области.

Кроме того, в верховьях Припяти ожидается медленное снижение уровней полноводной волны и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратновском районе Волинськой области.

На украинском участке Дуная возле города Вилково Одесской области уровни будут удерживаться на опасных отметках 155-165 сантиметров с подтоплением незаселенных участков города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 апреля синоптики предупредили о дальнейшем повышении уровней воды на реках Украины.