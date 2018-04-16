12:32 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупредили о продолжении весеннего половодья на реках Украины

По состоянию на утро понедельника, 16 апреля, в Украине продолжается развитие весеннего половодья на равнинных реках страны.

Синоптики предупредили о продолжении весеннего половодья на реках Украины

В связи с чем Укргидрометцентр предупредил разливе вод на реках страны. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков, на реках страны с суточной интенсивностью повышения уровня воды наблюдается на 4-8 сантиметров в Черниговской области на Верхнем Днепре с последующим затоплением поймы;

на 2-10 сантиметра на реке Псле возле города Сумы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с медленным последующим затоплением заводей в Сумской и Полтавской областей;

на 5-15 сантиметра на Десне, с последующим затоплением заводей и подтоплением территорий и объектов, расположенных на пойме в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области.

Кроме того, в верховьях Припяти ожидается медленное снижение уровней полноводной волны и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратновском районе Волинськой области.

На украинском участке Дуная возле города Вилково Одесской области уровни будут удерживаться на опасных отметках 155-165 сантиметров с подтоплением незаселенных участков города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 апреля синоптики предупредили о дальнейшем повышении уровней воды на реках Украины.


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