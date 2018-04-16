Названа причина переноса отчета правительства

Об этом сообщает журналистам в стенах парламента народный депутат Украины, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По словам Луценко, отчет правительства, ссылаясь на законодательство страны, уже должен был проходить. Однако в Комитете по экономическим вопросам его переставили на 18 апреля. Как объясняет Луценко, это произошло из-за того, что руководитель Комитета пребывает в заграничной командировке,его отчет предоставят на пару дней похже. Она подчеркгнула, что от правительственного отчета никто не отказывается.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал два закона, которые позволят создать условия для надлежащей организации и проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин в сезоне 2017/2018.