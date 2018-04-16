11:55 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Одесчине стартуют учения СБУ

На юге Одесской области Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения, которые стартуют 17-20 апреля.

На Одесчине стартуют учения СБУ

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СБУ.

Отмечается, что учения будут проходить в населенных пунктах Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающих территориях.

В них возьмут участие Антитеррористический центр при СБУ при участии подразделений спецслужбы, Нацполиции и Нацгвардии, ГСЧС, Госпогранслужбы и ВСУ.

Кроме того, Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

В СБУ добавили, что учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Верховной Рады Андрей Парубий одобрил принятый парламентом закон №7428 о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в военных учениях в 2018 году.


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