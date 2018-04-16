На Кировоградщине должник по алиментам угрожал госслужащим

Об этом сообщил начальник Главного территориального управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул в Facebook.

Указано, что кропивничанин, у которого долг перед дочерью составил уже 82 390 гривен, угрожал государственным исполнителям холодным оружием. Сотрудники пришли к нему в жилище выполнять свои непосредственные служебные обязанности,ьвначале размахивая перед ними ножом, далее - топором.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье за угрозу убийства Уголовного Кодекса Украины.

Гуцул заявил, что также будет оглашено требование о добавление данных по статье за сопротивление государственным исполнителям при принудительном исполнении судебных решений и за игнорирование судебного решения. В обратном случае плаенируется обжалование действий органа досудебного следствия в суде.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство юстиции Украины планирует повысить сумму алиментов и внедрить в законодательство уголовную ответственность для должников, уклоняющихся от общественно-полезных работ.