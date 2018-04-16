23:47 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкащине на взятке попался патрульный полиции - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины Патрульного в понедельник, 16 апреля, задержали полицейского одного из районных отделов Черкасской области.

На Черкащине на взятке попался патрульный полиции - ФОТО

Патрульный попался на взятке. Как сообщает пресс-центр СБУ, инспектора сектора реагирования патрульной полиции задержали во время получения взятки.

Он получил пять тысяч гривен и за эти деньги обещал "решить вопрос" об избежании административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

При этом злоумышленник систематически требовал у местных жителей средства за административные правонарушения. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сотрудники Службы безопасности задержали одного из руководителей специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссии департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации. Вместе с ним задержан врач-ортопед центра первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы. Оба подозреваются во взяточничестве.


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