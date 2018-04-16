На Черкащине на взятке попался патрульный полиции - ФОТО

Патрульный попался на взятке. Как сообщает пресс-центр СБУ, инспектора сектора реагирования патрульной полиции задержали во время получения взятки.

Он получил пять тысяч гривен и за эти деньги обещал "решить вопрос" об избежании административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

При этом злоумышленник систематически требовал у местных жителей средства за административные правонарушения. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сотрудники Службы безопасности задержали одного из руководителей специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссии департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации. Вместе с ним задержан врач-ортопед центра первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы. Оба подозреваются во взяточничестве.