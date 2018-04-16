Н. Кохановский сотоварищи опять готовят штурм Святошинского РОВД

Утро 16-го апреля запомнится жителям окрестностей жилмассива "Академгород" эхом событий на Востоке Украины. Во-первых, здесь – на ул. Обуховской, раздавались автоматные очереди. Во-вторых, пули летели из оружия в руках бывших участников АТО. Дело в том, что несколько лет назад общественный активист Николай Кохановский, пользуясь неопределённым юридическим статусом здания по ул.Обуховская, 60, "вселил" сюда несколько семей переселенцев с ОРДЛО. Дом находится недалеко от метро "Академгородок", вокруг неплохая инфраструктура, рядом рекреационная зона. В общем, неплохой участок. Со временем, разнообразными "не совсем законными методами" жителей оформили в местные службы соцобеспечения и люди, как говорится, зажили.

Стоит отметить, что Кохановский является довольно скандальной личностью. В июле 2014-го стал командиром добробата "ОУН", но через полгода был из него изгнан за нежелание вступать в ряды Вооруженных Сил. Выступал против закона и "на гражданке". К примеру, 20 февраля 2016 года он был одним из организаторов акций протеста, которые официально прикрывались требованием освободить политзаключенных. Тогда они пикетировали Администрацию Президента, разгромили офис одного из банков и захватили отель "Козацкий".

Собственно, и по адресу ул.Обуховская, 60 Николай Кохановский известен своими противоправными действиями. В 2016-ом он стрелял в бойца ДУК "Правый сектор" Руслана Качмалу. Тогда его задержала полиция и это стала поводом для соратников Кохановского совершить силовой штурм Святошинского отделения полиции и "отбить" своего лидера. Наказание стрелявший тогда не понес. Ныне история повторяется.

Юридически дом на Обуховской находился в залоге у "Экспобанка". И вот в начале 2018-го Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил реализовать это здание обанкротившегося ранее финучереждения через аукцион. Всё по закону. Ни одна из госструктур не выразила желания выкупать этот дом даже по значительно заниженной цене. Купила его компания "Лига-инфо". И 16-го апреля её юристы пришли на ул.Обуховскую, 60 с просьбой находящимся в задании – покинуть помещение. В ответ господин Кохановский и ещё несколько мужчин, личность которых не удалось выяснить даже нескольким прибывшим экипажам полиции, "открыли огонь" из АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ! На апелляции юристов о законности требований лично Кохановский применил физическую силу.

В данный момент, все стороны конфликта доставлены в Святошинский отдел полиции. Идет разбирательство ситуации. Однако присутствующие на месте журналисты говорят, что сюда подтягиваются соратники Кохановского, которые в открытую говорят о штурме полицейского участка.

"УРА-Информ" будет держать своих читателей в курсе событий.