Кличко сделал откровенное признание об Украине

Об этом он рассказал в интервью The Times.

По словам Кличко, он родился в Казахстане, и там пошел в первый класс. Однако, как известно, потом он с братом переехали жить в Украину. Тем не менее Казахстан очень важен для их семьи.

"Я вернулся туда с моим братом пять лет назад и почувствовал чувство дежавю, когда вышел из самолета. Воспоминания о детстве, запах в воздухе и другие вещи, которые я давно не видел, но они казались знакомыми и были такими близкими моему сердцу. Там все еще есть родственники", - отметил Кличко.

При этом украинский боксер добавил, что на Гавайях родилась его дочь. Теперь США для него также имеет особое значение.



В Украине похоронены отец и бабушка Владимира.

"Я – украинец и я этим горжусь и люблю свою страну. В Украине похоронены мой отец и бабушка. Это мой дом", – сказал спортсмен

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кличко обещает за несколько лет довести столичные дороги до европейского уровня. По его словам, в Киеве 1667 километров дорог,и еще несколько лет назад более 90 процентов столичных дорог нуждались в ремонте.