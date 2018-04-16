Хмельницкая АЭС проведет тактические учения

Об этом сообщает Энергоатом в понедельник, 16 апреля.

Как отмечается, в обучении примут участие представители службы физической защиты, ведомственной военизированной охраны, воинской части по охране ХАЭС, а также личного состава отделов полиции и службы безопасности города Нетешин.



Также во время тактических учений будут отработаны элементы взаимодействия военнослужащих по охране атомной станции, работников службы физической защиты ядерного объекта, а также соответствующих подразделений и служб ХАЭС и города Нетешин.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в воинской части Хмельницкой области совсем недавно был задержан командир воинской части. Офицер попался на взятке. Вместе с ним полиция задержала его заместителя.