11:55 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Хмельницкая АЭС проведет тактические учения

С 25 по 27 апреля текущего года на Хмельницкой АЭС будут проходить тактические учения по проверке эффективности объектового плана взаимодействия в случае совершения диверсии и антитеррористической защищенности атомной станции.

Хмельницкая АЭС проведет тактические учения

Об этом сообщает Энергоатом в понедельник, 16 апреля.

Как отмечается, в обучении примут участие представители службы физической защиты, ведомственной военизированной охраны, воинской части по охране ХАЭС, а также личного состава отделов полиции и службы безопасности города Нетешин.

Также во время тактических учений будут отработаны элементы взаимодействия военнослужащих по охране атомной станции, работников службы физической защиты ядерного объекта, а также соответствующих подразделений и служб ХАЭС и города Нетешин.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в воинской части Хмельницкой области совсем недавно был задержан командир воинской части. Офицер попался на взятке. Вместе с ним полиция задержала его заместителя.


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