01:00 16.04.2018 | Общество | Новости
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Израильские военнослужащие разрушили многокилометровый тоннель из сектора Газа

Израильские защитники родины нашли и мгновенно уничтожили пятый почти за полгода тоннель, прорытый боевиками движения ХАМАС из сектора Газа в южные районы еврейского государства.

Израильские военнослужащие разрушили многокилометровый тоннель из сектора Газа

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно словам официального представителя армии Израиля Джонатана Конрикуса, рукав тоннеля выводил на израильскую территорию, тем самым нарушая суверенитет Израиля. Поэтому, тоннель был сложным высококачественным сооружением, соединенным с сетью подземных ходов, проникающим в Израиль из района Джабалии в северной части сектора Газа и выходящим на поверхность в окрестностях кибуца Нахаль-Оз.

Вообщем-то, израильские военные засыпали тоннель материалом, который сделает его на длительное время непригодным" для использования.

"Тоннель был соединен с километрами подземных ходов в самом секторе Газа, и, по нашим оценкам, они также приведены в негодность", - добавил Конрикус.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Палестинское исламистское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, планирует провести антиизраильские акции возле разделительного забора.


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