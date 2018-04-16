11:11 16.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Бензин подорожает ориентировочно на 5 грн, – Дяченко

В Кабинете Министров Украины рассматривают идею введения 30% пошлин на импортные нефтепродукты с 1 мая. На сегодня ввезенные виды топлива в стране составляют порядка 80% всего рынка. 

Эксклюзив: Бензин подорожает ориентировочно на 5 грн, – Дяченко

Поэтому предлагаемые квоты лишь усилят монополизацию рынка, – считает глава Бюро комплексного анализа та прогноза Сергей Дяченко. 

"Есть многочисленные операции по злоупотреблению при импорте. То есть: завозят один вид топлива под видом другого, манипуляции с объёмами и т.д. Думаю, что смысл был бы сначала навести порядок там … Касательно тех квотных мероприятий, которые собираются ввести, в предлагаемых нормах – это приведет к монополизации рынка Кременчугским НПЗ. Аналитики, которые просчитали эту ситуацию, говорят, что с начала тот сегмент, который откроется, Кременчугский завод не покроет. Поначалу мы будем видеть дефицит. И как следствие – повышение цен. Ориентировочно — это "плюс" 5 грн. надбавка к существующей цене. Я бы, на месте властей, сначала обезопасился некой программой развития отрасли. К примеру: это может быть строительство небольшого современного нефтеперерабатывающего завода. Возможно, нужно начать с этого, дабы у нас не возникло внутренней монополии», —  заявил Сергей Дяченко в эфире "Первого Делового" в программе "Бизнес".


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