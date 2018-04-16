Допрос Савченко на полиграфе вновь перенесли – ФОТО

Как сообщил адвокат арестованной Олег Соловей, экспертиза не будет продлена сегодня, потому что эксперты не готовы ее проводить. Поэтому, допрос перенесли на вторник, 17 марта.

Кроме того, заключенная, 16 апреля, возобновила голодовку, поскольку договоренность о приеме пищи была только на три дня.

"Она считает, что это не скажется на результатах полиграфа. Потому что она говорит, что 3 дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет", - сказал он.

Адвокат добавил, что Савченко чувствует себя "нормально, бодро и весело".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", пребывающая в СИЗО народный депутат Украин Надежда Савченко с десяти утра опять бессрочно начала голодовку. Согласно словам Соловья, нардеп написала об этом заявление о том. По ее мнению, сегодня должна была продолжиться голодовка в связи с тем, что договоренность со специалистами насчет возобновление приема пищи у нее была заключена сроком на три дня.