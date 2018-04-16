Большинство индийского населения не имеет санитарных удобств – ООН

Об этом сообщается в официальном Twitter Организации объединенных наций.

В ведомстве сообщают, что почти половина населения страны, где живет 1,2 млрд. человек, не может воспользоваться туалетом и канализацией.

Проблема стоит настолько остро, в государстве сняли фильм, пропагандирующий гигиену и использование туалетов. "Toilet - Ek Prem Katha" (Туалет - история любви) - романтичная сатира социального характера об антисанитарных условиях в сельской местности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в индийских штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш пробушевал масштабный ночной шторм, который в течении четырех часов забрал жизни 42 человек, более двухста людей одержали из-за него ранения.