18:15 16.04.2018 | Общество | Новости
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Большинство индийского населения не имеет санитарных удобств – ООН

В Индии больше половины местного наслеления не имеет доступа к канализации, а те кто имеет, часто предпочитает улицу, считая это более гигиеничным. 

Большинство индийского населения не имеет санитарных удобств – ООН

Об этом сообщается в официальном Twitter Организации объединенных наций.

В ведомстве сообщают, что почти половина населения страны, где живет 1,2 млрд. человек, не может воспользоваться туалетом и канализацией.

Проблема стоит настолько остро, в государстве сняли фильм, пропагандирующий гигиену и использование туалетов. "Toilet - Ek Prem Katha" (Туалет - история любви) - романтичная сатира социального характера об антисанитарных условиях в сельской местности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  индийских штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш пробушевал масштабный ночной шторм, который в течении четырех часов забрал жизни 42 человек, более двухста людей одержали из-за него ранения.


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