В сети появились первые снимки последствий ракетного удара коалиции - ФОТО

Всего американскими эсминцами было выпущено 105 ракет типа "Томагавк", из них 29 ракет уничтожили склад с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс. Еще 79 ракет были выпущены в сторону Дамаска, где поразили Центр разработки и исследования химического оружия.

По словам представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Кеннета Маккензи, сирийская ПВО не смогла перехватить ни одной ракеты коалиции.

Напомним, что в ночь на 14 апреля ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство обороны Франции поделилось с миром секретным докладом разработки химического оружия в Сирии.