14:17 15.04.2018 | Общество | Новости
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В сети появились первые снимки последствий ракетного удара коалиции - ФОТО

Американский телеканал CNN опубликовал на своем официальном сайте фотографии разрушительного ракетного удара, который двумя днями ранее организовали США, Великобритания и Франция.

В сети появились первые снимки последствий ракетного удара коалиции - ФОТО

Всего американскими эсминцами было выпущено 105 ракет типа "Томагавк", из них 29 ракет уничтожили склад с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс. Еще 79 ракет были выпущены в сторону Дамаска, где поразили Центр разработки и исследования химического оружия.

По словам представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Кеннета Маккензи, сирийская ПВО не смогла перехватить ни одной ракеты коалиции. 

Напомним, что в ночь на 14 апреля ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство обороны Франции поделилось с миром секретным докладом разработки химического оружия в Сирии.


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