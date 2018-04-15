18:31 15.04.2018 | Политика | Новости
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В Барселоне прошли массовые акции протестов

В Барселоне сторонники марша за независимость области требуют правительство прекратить репрессии и преследование каталонских политиков. Об этом передает DW.

В Барселоне прошли массовые акции протестов

Сообщается, что сегодня утром на улицы города вышло более 15 тыс человек с плакатими "Свободу политическим заключенным". Все активисты были одеты в желтые футболки в знак солидарности с каталонскими политиками, которые оказались за решеткой после проведенного в октябре референдума за независимость области.

Испанские органы юстиции обвиняют каталонских политиков в подстрекательстве к мятежу, а их лидера Карлеса Пучдемона на родине ждет суд и, вероятно, пожизненное заключение за попытку переворота в стране. 

Напомним, что экс-глава каталонского Женералитета покинул тюрьму в германской земле Шлезвиг-Гольштейн – после того, как суд согласился отпустить его под залог на время рассмотрения запроса Испании о его экстрадиции. Сейчас он находится под домашним арестом в Германии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон перед поездкой в Германию планировал осесть в России.


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