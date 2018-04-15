В Барселоне прошли массовые акции протестов

Сообщается, что сегодня утром на улицы города вышло более 15 тыс человек с плакатими "Свободу политическим заключенным". Все активисты были одеты в желтые футболки в знак солидарности с каталонскими политиками, которые оказались за решеткой после проведенного в октябре референдума за независимость области.

Испанские органы юстиции обвиняют каталонских политиков в подстрекательстве к мятежу, а их лидера Карлеса Пучдемона на родине ждет суд и, вероятно, пожизненное заключение за попытку переворота в стране.

Напомним, что экс-глава каталонского Женералитета покинул тюрьму в германской земле Шлезвиг-Гольштейн – после того, как суд согласился отпустить его под залог на время рассмотрения запроса Испании о его экстрадиции. Сейчас он находится под домашним арестом в Германии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон перед поездкой в Германию планировал осесть в России.