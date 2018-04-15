Теперь каждый украинец сможет почувствовать себя настоящим сталкером

Экскурсоводы смогут провести туристов к объекту "Укрытие" в экологически безопасную систему, также гражданам покажут текущее состояние станции и его работу. На сегодняшний день ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, куда можно привлекать туристов.

С помощью полученных средств можно будет реализовать новые проекты на фоне этой заброшенной промышленной площадке. Будут предусматриваться два вида экскурсии: самостоятельное посещение для опытных сталкеров и обычные групповые демонстрации. Посетителей обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а на выходе из Чернобыля они обязательно будут проходить дезинфекционный контроль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории отчуждения Чернобильськой АЭС правоохранительные органы задержали двоих иностранных граждан, незаконно проникших в зону.