01:00 15.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Теперь каждый украинец сможет почувствовать себя настоящим сталкером

Государственное предприятие "Чернобыльская АЭС" значительно упростило процедуру записи и получения разрешения на экскурсию. Об этом передает официальный сайт атомной электростанции.

Теперь каждый украинец сможет почувствовать себя настоящим сталкером

Экскурсоводы смогут провести туристов к объекту "Укрытие" в экологически безопасную систему, также гражданам покажут текущее состояние станции и его работу. На сегодняшний день ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, куда можно привлекать туристов. 

С помощью полученных средств можно будет реализовать новые проекты на фоне этой заброшенной промышленной площадке. Будут предусматриваться два вида экскурсии: самостоятельное посещение для опытных сталкеров и обычные групповые демонстрации. Посетителей обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а на выходе из Чернобыля они обязательно будут проходить дезинфекционный контроль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории отчуждения Чернобильськой АЭС правоохранительные органы задержали двоих иностранных граждан, незаконно проникших в зону


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