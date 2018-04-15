Россия уже никогда не сможет оккупировать Донбасс, - Волкер

По его словам, на протяжении 4 лет РФ всеми силами - танками, минометами, пехотой, радиоэлектронным вооружением поддерживали гибридный характер ведения войны на Донбассе, маловероятно, что в генеральном штабе противника что-то измениться.

Движение российских войск и их наемников остановилось давно, а попытка к эскалации конфликта может привести к значительным потерям со стороны боевиков, так как Украина давным-давны провела реформирование армии и готова к отражению массированого наступление на восточной границе с Россией.

Также Волкер подтвердил информацию о том, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины. Киев должен быть готовым к миротворцам, начать стоит с переформатирования собственных позиций на востоке Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поделился с журналистами деталями переформатирование АТО в Операцию объединенных сил.