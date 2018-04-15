11:36 15.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия уже никогда не сможет оккупировать Донбасс, - Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что Россия после мартовских выборов перейдет к стратегии обороны на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Россия уже никогда не сможет оккупировать Донбасс, - Волкер

По его словам, на протяжении 4 лет РФ всеми силами - танками, минометами, пехотой, радиоэлектронным вооружением поддерживали гибридный характер ведения войны на Донбассе, маловероятно, что в генеральном штабе противника что-то измениться.

Движение российских войск и их наемников остановилось давно, а попытка к эскалации конфликта может привести к значительным потерям со стороны боевиков, так как Украина давным-давны провела реформирование армии и готова к отражению массированого наступление на восточной границе с Россией.

Также Волкер подтвердил информацию о том, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины. Киев должен быть готовым к миротворцам, начать стоит с переформатирования собственных позиций на востоке Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поделился с журналистами деталями переформатирование АТО в Операцию объединенных сил


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