09:26 15.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня будет жарко

Сегодня, 15 апреля по всей территории страны будет сохраняться плюсовая температура. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня будет жарко

На западе в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях температурный уровень достигнет днем 12-15, ночью 11-13 градусов со знаком плюс. 

 В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 17-18 градусов, ветер преимущественно юго-восточный, 8-10 м/с.

До плюс 20 сегодня обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, днем ​​в центральных и южных областях порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. 

В Донецкой и Луганской областях температурный показатель будет колебаться в промежутке между 15-18 градусами с плюсом.

В Киеве сегодня будет тепло, днем облачно, никаких осадков не предвидится. Температура днем - 15-17, ночью 14-15 градусов с плюсовым показателем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в субботу, 14 апреля, в Украине сохранялась жаркая погода.


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