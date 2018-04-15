Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня будет жарко

На западе в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях температурный уровень достигнет днем 12-15, ночью 11-13 градусов со знаком плюс.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 17-18 градусов, ветер преимущественно юго-восточный, 8-10 м/с.

До плюс 20 сегодня обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, днем ​​в центральных и южных областях порывы ветра могут достигать 12-14 м/с.

В Донецкой и Луганской областях температурный показатель будет колебаться в промежутке между 15-18 градусами с плюсом.

В Киеве сегодня будет тепло, днем облачно, никаких осадков не предвидится. Температура днем - 15-17, ночью 14-15 градусов с плюсовым показателем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в субботу, 14 апреля, в Украине сохранялась жаркая погода.