Папа Римский высказался по поводу атаки в Сирии

Об этом сообщает издание Vatican News.

По словам Франциска, неприемлемо, что несмотря на имеющиеся инструменты, по-прежнему сложно прийти к общим действиям в пользу мира в Сирии и других регионах.

Отмечается, что понтифик призвал мировых лидеров к конструктивным действиям. Кроме того, он добавил, что продолжает молиться и всех верующих призывает делать тоже самое.

"Я вновь призываю всех, кто несет политическую ответственность, обеспечить справедливость и мир", – добавил он.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", раз в год во всех римо-католических храмах мира по традиции, в Великий Четверг перед Пасхой, Папа Римский омывает заключенным ноги. На этот раз Франциск в римской тюрьме Regina Coeli провел данный обряд с двенадцати заключенными.