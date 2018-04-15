19:58 15.04.2018 | Общество | Новости
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Папа Римский высказался по поводу атаки в Сирии

Папа Римский Франциск очень обеспокоен нынешней ситуацией, которая происходит в Сирии, также он призвал враждующие стороны к миру.

Папа Римский высказался по поводу атаки в Сирии

Об этом сообщает издание Vatican News.

По словам Франциска, неприемлемо, что несмотря на имеющиеся инструменты, по-прежнему сложно прийти к общим действиям в пользу мира в Сирии и других регионах.

Отмечается, что понтифик призвал мировых лидеров к конструктивным действиям. Кроме того, он добавил, что продолжает молиться и всех верующих призывает делать тоже самое.

"Я вновь призываю всех, кто несет политическую ответственность, обеспечить справедливость и мир", – добавил он.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", раз в год во всех римо-католических храмах мира по традиции, в Великий Четверг перед Пасхой, Папа Римский омывает заключенным ноги. На этот раз Франциск в римской тюрьме Regina Coeli провел данный обряд с двенадцати заключенными.


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