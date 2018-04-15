На Львовщине установили новый рекорд в области флористики - ФОТО

Сообщается, что у дороги Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква руками сотрудников Бутынского лесничества ГП "Жовковское лесное хозяйство" было посажено почти 6 км липовых растений.

По словам представителя национального реестра рекордов Украины в Западном регионе Павла Горишевского, ранее рекорд составлял 5 600 метров и выращивание лип затянулось на несколько сезонов. В данном случае вся аллея из лип была посажена за несколько часов. Ближе к лету на деревьях уже появятся первые бутоны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранней весной, как только сходит снег, в Карпатах появляются первые весенние цветы - крокусы. В этом году хоть и весна пришла с опозданием, но целые поляны с шафранами мы все же смогли увидеть.