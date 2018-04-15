12:18 15.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191355:roman

На Львовщине установили новый рекорд в области флористики - ФОТО

 Во Львовской области установили новый рекорд Украины, высадив самую длинную липовую аллею за всю историю государственной независимости. Об этом передает официальный сайт ЛОГА.

На Львовщине установили новый рекорд в области флористики - ФОТО

Сообщается, что у дороги Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква руками сотрудников Бутынского лесничества ГП "Жовковское лесное хозяйство" было посажено почти 6 км липовых растений. 

По словам представителя национального реестра рекордов Украины в Западном регионе Павла Горишевского, ранее рекорд составлял 5 600 метров и выращивание лип затянулось на несколько сезонов. В данном случае вся аллея из лип была посажена за несколько часов. Ближе к лету на деревьях уже появятся первые бутоны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранней весной, как только сходит снег, в Карпатах появляются первые весенние цветы - крокусы. В этом году хоть и весна пришла с опозданием, но целые поляны с шафранами мы все же смогли увидеть. 

 


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские пограничники задержали двух нелегалов из Средней Азии - ФОТО Россия уже никогда не сможет оккупировать Донбасс, - Волкер В пригороде Алеппо произошел взрыв на военном складе В столице неизвестные пытались взорвать офис "Киевэнерго" - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив