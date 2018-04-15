02:00 15.04.2018 | Общество | Новости
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Мир прощается с гениальным режиссером Милошем Форманом

Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман скончался у себя дома в возрасте 86 лет. Об этом передает Reuters.

Мир прощается с гениальным режиссером Милошем Форманом

Кинопостановщик был известен всему миру как автор таких лент - "Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадеус". Он родился в чешском городе Каслав 18 февраля 1932 года, прошел всю Вторую мировую войну и повидал ее ужасы еще в юношеском возрасте.

Форман принмал активное участие в революции "Пражской весны" в 1968 году, но из-за репрессий со стороны властей вынужден был перебраться в Соединенные штаты, где и началась его карьера кинорежиссера. В 1970-х годах он стал гражданином США. За всб историю свой деятельности он стал обладателем 13 "Оскаров", в том числе и сам в номинации "Лучший режиссер" и "Лучший фильм года".

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