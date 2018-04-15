03:00 15.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191340:roman

Майские праздники на носу - куда поедут отдыхать украинцы

В этом году на майские праздники популярностью среди украинских граждан будут пользоваться курорты в Египте, Турции, Греции, Чехии и Объединении Арабские Эмираты. 

Майские праздники на носу - куда поедут отдыхать украинцы

Об этом передает пресс-служба Ассоциации туристических агентств Украины. 

Наиболее дешевыми и популярными курортами остаются берега Турции и Египте, где средняя стоимость одной путевки на человека составляет 14 тыс гривен, 15,7 тыс гривен будет стоить отель с 4 звездами, пятизвездочный - от 17 тыс гривен.

Такие страны как Таиланд, Индонезия, Бали, Шри-Ланка, Доминикана, Мексика обойдутся карманам украинца намного дороже. Стартовая путевка стоит от 20 тыс гривен и выше. За последнее время количество туристов, которые выбирают комплексный отдых через туроператор вырос на 30 процентов, что свидетельствует об спросе на услуги отечественных туристических компаний.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по результатам прошлого 2017 года Украину определили в рейтинг двадцати самых опасных стран мира.


Поделиться
Читайте также:
 
Мир прощается с гениальным режиссером Милошем Форманом Теперь каждый украинец сможет почувствовать себя настоящим сталкером "Динамо" сумело обыграть донецкий "Шахтер" Китай раскритиковал ракетный удар западной коалиции по Сирии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив