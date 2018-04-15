Майские праздники на носу - куда поедут отдыхать украинцы

Об этом передает пресс-служба Ассоциации туристических агентств Украины.

Наиболее дешевыми и популярными курортами остаются берега Турции и Египте, где средняя стоимость одной путевки на человека составляет 14 тыс гривен, 15,7 тыс гривен будет стоить отель с 4 звездами, пятизвездочный - от 17 тыс гривен.

Такие страны как Таиланд, Индонезия, Бали, Шри-Ланка, Доминикана, Мексика обойдутся карманам украинца намного дороже. Стартовая путевка стоит от 20 тыс гривен и выше. За последнее время количество туристов, которые выбирают комплексный отдых через туроператор вырос на 30 процентов, что свидетельствует об спросе на услуги отечественных туристических компаний.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по результатам прошлого 2017 года Украину определили в рейтинг двадцати самых опасных стран мира.