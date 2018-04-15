20:56 15.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Лоукостер Чехии запустил автобусные рейсы из Украины в Прагу

Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet намерен запустить два рейса из украинских городов Ужгород и Мукачево в столицу Чехии Прагу.

Лоукостер Чехии запустил автобусные рейсы из Украины в Прагу

Об этом говорится в сообщении на сайте лоукостера.

Отмечается, что рейсы будут курсировать с пересадкой. Сначала пассажиров автобусом доставят в словацкий город Кошице, а оттуда - поездом в Прагу.

Стоимость билетов начинается от 18,5 евро, в спальных вагонах - 22,1 евро. На данный момент билеты можно приобрести на сайте компании, через мобильное приложение и непосредственно в автобусе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международные авиаперевозки увеличились на 12,5% и составили 1,88 млн человек. По информации ведомства, объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в первом квартале 2018 года выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,7% - до 2,1млн человек.


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