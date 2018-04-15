Facebook ужесточила уровень безопасности для Марка Цукерберга

Сообщается, что еще никогда ранее обеспечение безопасности Цукерберга не стоило для Facebook так дорого. В прошлом году финансирование было увеличено вдвое, с 5,8 млн долларов в 2016 году - до 9 млн долларов в 2017 году.. С 2015 года расходы на безопасность Цукерберга составили более 20 млн долларов.

Руководство компании утверждает, что подобные меры просто необходимы для Цукерберга, так как постоянно появляются угрозы, проистекающие из его должностных полномочий в качестве основателя интернет-копорации.

"Мы делаем это во имя блага самой компании, из-за важности Цукерберга для Facebook", - говорится на официальном сайте компании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть Facebook имеет свойство сканировать личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.