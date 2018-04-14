19:20 14.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За последние три года войны на Донбасс ВСУ не потеряла ни одного населенного пункта

 В течение четырех лет проведения антитеррористической операции, а с 2018 года боевых действий на востоке Украины, Вооруженным силам Украины удалось освободить 2 захваченных пророссийскими бандформированиями территорий.

За последние три года войны на Донбасс ВСУ не потеряла ни одного населенного пункта

Об этом сказал руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский на брифинге в Краматорске.

По его словам, главная задача, которая стояла перед украинской армией в 2014 году - это была защита украинских границ от российского вторжения. Сейчас же вдоль всей линии разграничения Донецкой и Луганской областей сформировалась надежная защита украинской государственности.

На сегодняшний день выросло целое поколение новых специалистов военного дела, которые передают своей боевой опыт солдатам, становясь сами офицерами с ценным боевым стажем. Сейчас практически все военные ведомства и структуры полностью обеспечены техникой, оружием и достойной заработной платой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 2014 по 2018 год на востоке Украины в противостоянии в пророссийскими бандформированиями погибло более 10 тыс украинских бойцов


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