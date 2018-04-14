14:33 14.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За 27 лет независимости Украина депортировала 40 тыс мигрантов

Украина за время независимости выслала из страны более 40 тыс иностранцев-правонарушителей. Об этом передает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

За 27 лет независимости Украина депортировала 40 тыс мигрантов

Сообщается, что с 1991 года общее количество задержанных на украинской границе составило 150 тыс нелегалов, из нин 123 тыс были задержаны за незаконное пересечение границы. Кроме того, 180 тыс мигрантов было отказано во въезде в страну, а 40 тыс человек были депортированы на свою родину. 

За последние годы контроль на границе стал более гибким. За последние три года статистика запретов во въезде показывает следующее: в 2015 году - 1807 человек, 2016 год - 1040 человек, 2017 - 886 человек. Стоит отметить тот факт, что из-за украино-российского конфликта на Донбассе большинству российских звезд шоу-бизнеса было отказано во въезде в нашу страну.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские пограничники обнаружили донную мину в Дунае.


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