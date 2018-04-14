11:55 14.04.2018 | Общество | Новости
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Туристам запретили подниматься на Эйфелеву башню - ФОТО

Эйфелеву башню в Париже временно закрыли из-за возможной угрозы сотрудникам архитектурного сооружения. Об этом передает пресс-служба архитектурного памятника.

Туристам запретили подниматься на Эйфелеву башню - ФОТО

Причиной для временного закрытия известной достопримечательности стали постоянные акции и протесты, которые проводятся вокруг башни и ее подножия. Места вокруг памятки остаются открытыми для публики, которая время от времени провоцирует полицейских к столкновениям.

Напомним, что в стране железнодорожники объявили о начале длительных забастовок, о которых ранее они предупреждали кабинет Макрона. Люди требуют от правительства пересмотреть их заработные платы, а также отказаться от новой инфраструктурной реформы. Кабинет президента Макрона отказывается идти на уступки протестующим.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский посол во Франции опубликовал снимки массовых акций протестов.


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