Туристам запретили подниматься на Эйфелеву башню - ФОТО

Причиной для временного закрытия известной достопримечательности стали постоянные акции и протесты, которые проводятся вокруг башни и ее подножия. Места вокруг памятки остаются открытыми для публики, которая время от времени провоцирует полицейских к столкновениям.

Напомним, что в стране железнодорожники объявили о начале длительных забастовок, о которых ранее они предупреждали кабинет Макрона. Люди требуют от правительства пересмотреть их заработные платы, а также отказаться от новой инфраструктурной реформы. Кабинет президента Макрона отказывается идти на уступки протестующим.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский посол во Франции опубликовал снимки массовых акций протестов.