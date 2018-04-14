Спецслужбы России на протяжении многих лет следили за Скрипалями

Об этом сообщает издание Sky News.

Согласно информации властей Британии, с 2013 года адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов российской разведки.

Также в письме сказано, что спецслужбы России в течение нескольких лет проводили эксперименты с нервно-паралитическим веществом "Новичок", в частности, с его нанесением на дверные ручки.

Известно, что через дверную ручку дома в Солсбери произошло отравление Скрипалей. Кроме того, упоминается в письме и отравление Александра Литвиненко в 2006 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию после выписки из больницы в британском Солсбери была доставлена в госпиталь на военной базе. Как отмечается, сейчас Скрипаль находится на военной базе для ее защиты и наблюдения за состоянием здоровья. При этом, о какой именно военной базе идет речь, собеседник газеты не уточнил.