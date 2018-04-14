Спасателям не удалось найти пропавшего миллиардера Хауба

Сообщается, что операции по поиску пропавшего богача проводили сотрудники спасательных служб как со стороны Австрии и Германии, так и Франции и Швейцарии. Члены семьи Хауба и его близкие друзья пообещали огромное вознаграждения тому, кто найдет бизнесмена живым или мертвым. Сейчас вознаграждение уже отозвано, поисковая операция прекращена.

Мужчина отправился кататься на горных лыжах в районе Малого Маттерхорна еще 7 апреля, но к вечеру его мобильный телефон перестал отвечать, а сам лыжник так и не вернулся на туристическую базу. Сам Карл намеревался участвовать в соревнованиях для опытных лыжников "Ледовый патруль", а потому отправился в горы для подготовки к восхождению.

Вероятно, Хауб стал жертвой лавины, которые в это межсезонье активно фиксируются в районе горного пика в Пеннинских Альпах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Альпах из-за лавины погибли двое лыжников.