07:00 14.04.2018 | Общество | Новости
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Спасателям не удалось найти пропавшего миллиардера Хауба

Родственники и сотрудники спасательной команды после 7 дней поиска решили констатировать смерть директора концерна Tengelmann Карла-Эривана Хауба. Об этом передает DW.

Спасателям не удалось найти пропавшего миллиардера Хауба

Сообщается, что операции по поиску пропавшего богача проводили сотрудники спасательных служб как со стороны Австрии и Германии, так и Франции и Швейцарии. Члены семьи Хауба и его близкие друзья пообещали огромное вознаграждения тому, кто найдет бизнесмена живым или мертвым. Сейчас вознаграждение уже отозвано, поисковая операция прекращена.

Мужчина отправился кататься на горных лыжах в районе Малого Маттерхорна еще 7 апреля, но к вечеру его мобильный телефон перестал отвечать, а сам лыжник так и не вернулся на туристическую базу. Сам Карл намеревался участвовать в соревнованиях для опытных лыжников "Ледовый патруль", а потому отправился в горы для подготовки к восхождению. 

Вероятно, Хауб стал жертвой лавины, которые в это межсезонье активно фиксируются в районе горного пика в Пеннинских Альпах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Альпах из-за лавины погибли двое лыжников.


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