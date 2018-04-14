09:23 14.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191306:roman

Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

Сегодня, 14 апреля по всей территории страны ожидается существенное потепление. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

На западе температурный уровень в среднем будет составлять днем 12-15 градусов со знаком плюс. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях областях теплее всего - до плюс 17 градусов. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до плюс 17-18 градусов, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем облачно и без существенных осадков.

До плюс 20 сегодня обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, днем ​​в центральных и южных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. 

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 12-16 градусами с плюсом, местами пройдут дожди, ближе к ночи возможно похолодание.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в пятницу, 13 апреля, погоду в Украине определяло поле высокого давления. 


Поделиться
Читайте также:
 
Настоящая находка - в Африке отыскали редкий исторический артефакт В Чернигове полицейский остановил группу хулиганов Спасателям не удалось найти пропавшего миллиардера Хауба Канаду накрыли неизвестные природе облака - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив