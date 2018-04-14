Национальный парк "Софиевка" готовится к масштабной реставрации

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, для Украины очень важно сохранять исторические памятки истории, а парк "Софиевка" является визитной карточкой не только Черкасской области, но и всей Украины. Ежегодно его посещают более 2 млн туристов. За работой парке присматривают более 100 сотрудников.

В 2018 году на правительственные деньги планируется обновить японский сад, украинскую усадьбу, водопад с искусственным озером. Часть средств пойдет на финансирование реставрации памятников и скульптур , а также строительства необходимых инженерных сетей для проведение новых каналов водоснабжения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Кабмин намерен ужесточить санкции за некачественное строительство.