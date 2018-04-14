Настоящая находка - в Африке отыскали редкий исторический артефакт

Сообщается, что все найденные глиняные таблички можно датировать XIV веком до нашей эры. Они посвященны Тие - супруге египетского фараона Аменхотепа III, который в этой местности устроил себе некрополь и выстроил целую систему пирамид-усыпальниц.

Античные тексты довольно хорошо сохранились. Они расположены на гробницах, притолоках и стеллах и написаны на мероитском языке, который до V века нашей эры использовался в Нубии и северном Судане.

Следующее поколение из народности Куша унаследовало алфавит и сохранило это наречие. Кушиты были завоеван Египтом во времена правления фараона Тутмоса I, затем их историческая генеалогия теряется в пустынных песках Египта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Египте на знаменитом плато Гиза близ Каира обнаружена гробница, возраст которой не менее 4,4 тысячи лет.