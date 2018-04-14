На Землю приближается смертоносное космическое тело

Согласно опубликованным в издании снимкам, это космическое тело - звезда Глизе 710 из созвездия Змеи. Огромный объект, масса которого составляет около 0,6 массы Солнца, находится на расстоянии 63 световых лет от Земли и движется в сторону человеческой галактики.

Вероятность столкновения Млечного пути и этой звезды достигает почти 90 процентов. Примечательно, что это будет 10 случай, когда к Земле будет приближаться объект с такой массой и размерами. Новая звезда может пройти вблизи орбиты Плутона, но не раньше чем через 1,5 млн световых лет. В орбиты звезды начнут попадать и планеты из нашей Солнечной системы, что в конце концов может стать заключительным этапом существования нашей галактики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно европейские астрономы обнаружили в пределах нашей галактики сверхмассивную нейтронную звезду.