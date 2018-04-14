12:33 14.04.2018 | Общество | Новости
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"Хезболла" готовится к конфликту с Израилем

Ливанская военизированная террористическая группировка "Хезболла" мобилизировала все свои силы в ожидании удара со стороны Израиля. Об этом передают местные СМИ.

Сообщается, что в Ливан начали прибывать военные отряды, которые находились в Сирии и вели боевые действия против правительственных войск Ассада. База "Хезболлы" в Кусайре подверглась разведке израильским дроном, вероятно за этими действиями может последовать атака израильских ВВС.

Лидер террористической группировки "Хезболла" утверждает, что его солдаты готовы будут дать отпор израильтянам, если те попробуют спровоцировать столкновения. 

Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, планирует провести антиизраильские акции возле разделительного забора. Подобные заявления заставили руководство Израиля подтянуть военные контингенты на границу с Ливаном и Палестиной. 

Как сообщалось в "УРА-Информ"Израиль попал в переплет из-за конфликта между Россией и США по поводу Сирии.


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