Канаду накрыли неизвестные природе облака - ВИДЕО

В канадской провинции Альберта местные жители оказались посреди аномальной волны облаков. Соответствующая запись появилась на видеохостинге Youtube.
Аномалия была зафиксирована утром, 11 апреля. Внезапно обычные серые облака разошлись перед воздушным цунами, которое полностью затмило свет и на огромной скорости пролетело над головами местных обитателей.
После этого начался сильный снегопад, который продолжался несколько часов. В результате несколько десятков домов остались без электроснабжения. Информации о пострадавших от аномального катаклизма нет.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно остров Крит накрыла невиданная песчаная буря.