05:00 14.04.2018 | Общество | Новости
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Канаду накрыли неизвестные природе облака - ВИДЕО

В канадской провинции Альберта местные жители оказались посреди аномальной волны облаков. Соответствующая запись появилась на видеохостинге Youtube.

Канаду накрыли неизвестные природе облака - ВИДЕО

Аномалия была зафиксирована утром, 11 апреля. Внезапно обычные серые облака разошлись перед воздушным цунами, которое полностью затмило свет и на огромной скорости пролетело над головами местных обитателей. 

После этого начался сильный снегопад, который продолжался несколько часов. В результате несколько десятков домов остались без электроснабжения. Информации о пострадавших от аномального катаклизма нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно остров Крит накрыла невиданная песчаная буря.


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