Канаду накрыли неизвестные природе облака - ВИДЕО

Аномалия была зафиксирована утром, 11 апреля. Внезапно обычные серые облака разошлись перед воздушным цунами, которое полностью затмило свет и на огромной скорости пролетело над головами местных обитателей.

После этого начался сильный снегопад, который продолжался несколько часов. В результате несколько десятков домов остались без электроснабжения. Информации о пострадавших от аномального катаклизма нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно остров Крит накрыла невиданная песчаная буря.