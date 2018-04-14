Франции были известные детали сирийской химической программы

Сообщается, что первые специалисты в области химической инженерии появились в Дамаске еще в 1970-80 годах, когда велись научные исследования совместно с французскими специалистами. Впервые режим Ассада использовал химические бомбы 21 августа 2013 года в Гуте.

Далее ч октябре 2013 года под контролем экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия началась операция по уничтожению сирийского химического оружия с целью предотвращения биологической катастрофы в регионе. В апреле 2014 года глава совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия Зигрид Кааг уверенно подтвердила, что в Сирии уничтожено более 93 процентов всего химического вооружения.

Сирийские власти, в свою очередь, заявляют, что химоружие применяется обевиками ИГИЛ и мятежниками с целью эсклации конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Иран жестко раскритиковал военные действия американцев в Сирии.