14:52 14.04.2018 | Политика | Новости
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Франции были известные детали сирийской химической программы

Министерство обороны Франции поделилось с миром секретным докладом разработки химического оружия в Сирии. Об этом передает официалный сайт ведомства.

Франции были известные детали сирийской химической программы

Сообщается, что первые специалисты в области химической инженерии появились в Дамаске еще в 1970-80 годах, когда велись научные исследования совместно с французскими специалистами. Впервые режим Ассада использовал химические бомбы 21 августа 2013 года в Гуте.

Далее ч октябре 2013 года под контролем экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия началась операция по уничтожению сирийского химического оружия с целью предотвращения биологической катастрофы в регионе. В апреле 2014 года глава совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия Зигрид Кааг уверенно подтвердила, что в Сирии уничтожено более 93 процентов всего химического вооружения.

Сирийские власти, в свою очередь, заявляют, что химоружие применяется обевиками ИГИЛ и мятежниками с целью эсклации конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Иран жестко раскритиковал военные действия американцев в Сирии.


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