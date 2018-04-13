23:40 13.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За четыре года войны на Донбассе погибло более 10 тыс военнослужащих

С 2014 по 2018 год на востоке Украины в противостоянии в пророссийскими бандформированиями погибло более 10 тыс украинских бойцов.

За четыре года войны на Донбассе погибло более 10 тыс военнослужащих

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, назвать точное количество погибших довольно трудно, так как информация о без вести пропавших и пленных нельзя учитывать в статистике, люди могут быть еще живы. Многие страны в центральной и восточной Европе осознали, что необходимо всеми силами противостоять российской агрессии, и что Донбасс не является окончательным фронтом войны.

Новые санкции и международная изоляция всего мирового сообщества - только такие шаги могут заставить Москву и ее правителей начать конкретный диалог по деэскалации конфликта, другого пути просто нет, убежден Турчинов.

"Россия - это страна не просто агрессор, это страна террорист", - подытожил свое интервью пресс-секретарь оборонного ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков рассказал о количестве российских войск на оккупированном Донбассе.


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