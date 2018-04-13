03:00 13.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове на взятке попался местного прокурора

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 12 апреля, разоблачили сотрудника Львовской местной прокуратуры.

Во Львове на взятке попался местного прокурора

Мужчина попался на взятке. Он требовал 2,2 тысячи долларов от местного жителя, обещая ему не привлекать его к уголовной ответственности за кражу.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в дальнейшем задержанный обещал полностью закрыть уголовное производство. Полиция задержала прокурора и посредника во Львове после получения всей суммы взятки.

Сейчас проводится досудебное следствие в рамках открытого уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Получение неправомерной выгоды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области в понедельник, 29 января, следователи Службы безопасности Украины задержали местного прокурора. В этот же день задержанному объявлено о подозрении в получении взятки. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал две тысячи долларов от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа.


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