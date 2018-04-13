В США стало еще одним миллионером больше

Выигрыш в 2 млн долларов отправился супружесой паре из штата Мичиган. Однако победа досталась семье совсем случайно. Глава семейства каждый год покупает своей супруге лотерейный билет на день рождения, будучи уверенным, что в этот день его жене очень везет. Он не стал нарушать традиции и на эти именины.

Стерев защитный слой женщина решила, что ничего не выиграла, и выбросила билет в мусор. Однако супруг не поверил в неудачный результат и решил пересмотреть цифры повторно. Выяснилось, что жена просто не стерла последнюю ячейку, где пряталась заветная победа.

После всей уплаты налогов выигрыш американцев составил 1,3 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно английская лотерея National Lottery выделила более 3,7 млн футов стерлингов для восстановления древной памятки архитектуры.