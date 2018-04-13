В пятницу 13 в Украине потеплеет до 25 градусов

В пятницу в большинстве областей страны осадков не предвидится. Лишь ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 метров на секунду

Температура воздуха днем в среднем составит 13-18 градусов тепла.

В Киеве сегодня утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 14-16 градусов.

На западе Украины в пятницу сухо и по летнему тепло. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 18-25 градусов.

На севере страны переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, в Черниговской и Сумской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до минус 4 градуса. Днем потеплеет до 11-18 градусов.

В центре Украины в основном без осадков, только ночью в Полтавской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 2-8 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 13-19, а в Винницкой области до 19-24 градуса выше нуля.

На востоке страны в основном без осадков, только ночью в Харьковской области местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, в Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до 4 градусов мороза. Днем потеплеет до 12-18 градусов.

На юге Украины в пятницу сухо и тепло. Только ночью в Запорожской области местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 5-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Народный прогноз: Церковь отмечает день святого Ионы, святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. В народе Ипатий почитается как разрешитель неплодства и бесчадия. Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут - к холоду; вдруг примолкли – к грозе.