02:00 13.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191194:Polishuk

В Дунае обнаружена четвертая донная мина - ФОТО

Украинские пограничники в четверг, 12 апреля, обнаружили донную мину в Дунае.

В Дунае обнаружена четвертая донная мина - ФОТО

Это уже четвертая донная мина в речном участке ответственности Измаильского пограничного отряда, обнаруженная за последнюю неделю. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, мину обнаружил пограничный наряд, который нес службу на катере возле берега острова реки.

Пограничники сообщили о находке в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, в погранслужбу Румынии и другие компетентные ведомства.

До прибытия спасателей место находки взято под охрану. Вероятной причиной их поднятия стало повышение уровня воды в Дунае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле побережья города Измаил Одесской области всплыла боевая мина времен Первой мировой весом в полтонны. Как сообщил в среду, 4 апреля, городской голова Андрей Абрамченко, взрывное устройство весом в 480 килограмм всплыло из-за поднятия уровня воды в Дунае.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве "Газель" во дворе дома сбила ребенка НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17% Французская полиция задержан организатор "титушек" во времена Евромайдана НБУ сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% и инфляции - 8,9%
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив