В Дунае обнаружена четвертая донная мина - ФОТО

Это уже четвертая донная мина в речном участке ответственности Измаильского пограничного отряда, обнаруженная за последнюю неделю. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, мину обнаружил пограничный наряд, который нес службу на катере возле берега острова реки.

Пограничники сообщили о находке в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, в погранслужбу Румынии и другие компетентные ведомства.

До прибытия спасателей место находки взято под охрану. Вероятной причиной их поднятия стало повышение уровня воды в Дунае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле побережья города Измаил Одесской области всплыла боевая мина времен Первой мировой весом в полтонны. Как сообщил в среду, 4 апреля, городской голова Андрей Абрамченко, взрывное устройство весом в 480 килограмм всплыло из-за поднятия уровня воды в Дунае.