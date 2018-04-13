Украинцы продолжают выбирать себе семейных врачей, - Минздрав

Об этом сообщает исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга.

По словам Супрун, если считать с теми декларациями, которые были на пилотном проекте, то выйдет более полумиллиона деклараций. В электронной системе здравоохранения уже зарегистрирвалось более тысячи медицынских учреждений, больше 15 500 докторов первичного звена, а из них более 10 тысяч семейных медиков, больше 2500 терапевтов, больше 2500 педиатров.

В столице активнее всего подписали декларации - насчитано более 76,5 тысяч. Но если обратить внимание на обласную статистику, то лидирует Донецкая область - более 53 тысяч подписанных деклараций.

Как сообщает Супрун, в целом кампания началась хороо, несмотря на сложности во Львове и в Днепре. На прошлой неделе уже стартовала кампания во Львове и сегодня, 13 апреля, началась кампания в Днепре.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Министерстве здравоохранения издали приказ, в котором требуется увольнение ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой с 16 апреля.