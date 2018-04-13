Савченко в пятницу вновь попытается пройти проверку на полиграфе

В четверг, 12 апреля, ее доставили на медицинский осмотр в госпиталь Службы безопасности Украины. Об этом сегодня сообщила ее сестра Вера Савченко.

Она также рассказала, что у Нади взяли анализы, в частности, анализ крови. Результаты будут известны не раньше пятницы, - рассказала она журналистам.

По ее словам, Савченко осмотрели врачи Центрального госпиталя Военно-медицинского управления СБУ, который находится в центре Киева на улице Липской.

При этом Вера Савченко отметила, что сегодня ее сестра пройдет проверку на полиграфе, на которую она согласилась с условием предоставления возможности ее адвокатам задавать свои вопросы.

Все будет проходить в помещении СИЗО, процедура не будет транслироваться в прямом эфире, хотя и будет записана на камеру. Позитивным для Нади является то, что адвокатам дали возможность задавать свои вопросы, - пояснила сестра Надежды Савченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг Надежду Савченко увезли из СИЗО в клинику на обследование.