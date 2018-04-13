15:20 13.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАПК запустило проверку декларации Корчак

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало тотальную проверку электронных деклараций еще четверых человек, среди которых Наталья Корчак. Ведомство также утвердило итоги проверки семи деклараций.

НАПК запустило проверку декларации Корчак

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На заседании агенства было принято решение о полной проверке деклараций четверых лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 и 2016 годы.

В частности, были приняты решения об итогах провождения проверки очередных семи электронных деклараций и о продлении проверок в отношении двух лиц.

Запущенные проверки деклараций будут проводиться в течении 60 календарных дней и стартуют на следующий день после принятия соответстенных решений.Чиновники декларирования, которым предстоит проверка:

- Белогуров Сергей Валерьевич, депутат Андреевской поселкового совета Донецкой области Славянского района, по 2016 год.

- Корчак Наталья Николаевна, Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, 2015 и 2016 годы.

- Мосийчук Вадим Адамович, Председатель Государственного агентства резерва Украины, 2015 и 2016 годы.

- Шевцов Алексей Викторович, директор коммунального предприятия "Жилбудсервис", по 2016 год.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", электронные декларации за 2017 год на сегодняшний день еще не подали четыре народных депутата.


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