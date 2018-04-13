НАПК запустило проверку декларации Корчак

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На заседании агенства было принято решение о полной проверке деклараций четверых лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 и 2016 годы.

В частности, были приняты решения об итогах провождения проверки очередных семи электронных деклараций и о продлении проверок в отношении двух лиц.

Запущенные проверки деклараций будут проводиться в течении 60 календарных дней и стартуют на следующий день после принятия соответстенных решений.Чиновники декларирования, которым предстоит проверка:

- Белогуров Сергей Валерьевич, депутат Андреевской поселкового совета Донецкой области Славянского района, по 2016 год.

- Корчак Наталья Николаевна, Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, 2015 и 2016 годы.

- Мосийчук Вадим Адамович, Председатель Государственного агентства резерва Украины, 2015 и 2016 годы.

- Шевцов Алексей Викторович, директор коммунального предприятия "Жилбудсервис", по 2016 год.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", электронные декларации за 2017 год на сегодняшний день еще не подали четыре народных депутата.